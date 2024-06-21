Samsun'da 5. kattan düşen çocuk toprağa verildi
Samsun'un Kavak ilçesinde 5. kattan düşerek hayatını kaybeden 2,5 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Samsun'un Kavak ilçesinde 5. kattan düşerek hayatını kaybeden 2,5 yaşındaki çocuk, toprağa verildi.
Olay, Yaşardoğu Mahallesi'nde 5 katlı apartmanda meydana geldi. 5'nci kattaki evlerinin penceresinden aşağıya düşen 2 buçuk yaşındaki Simay Arslan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ölümüyle herkesi yasa boğan minik Simay'ın cenazesi bugün Yaşardoğu Merve Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardındın Kayaköyü Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye aile fertleri, yakınları, komşuları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. - SAMSUN