Samsun'da 5 hükümlü dahil 36 aranan kişi yakalandı

Samsun'da yapılan operasyonda, aralarında 5 hükümlünün de bulunduğu 36 aranan kişi yakalandı. Operasyonda 5 tabanca, 2 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ve 20 kesici delici alet ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda toplam 41 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler tarafından, 21-22 Kasım tarihlerinde yapılan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, kasten yaralamadan 8 yıl 5 ay, uyuşturucudan 3 yıl 6 ay ve 2 yıl 6 ay, dolandırıcılıktan 3 yıl 4 ay ve hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunanların da aralarında bulunduğu 36 kişi yakalandı; 5 tabanca, 2 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ve 20 kesici-delici alet ele geçirildi.

Narkotik Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün sabaha karşı aranan şahısların yakalanmasına yönelik önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik suçlarından 1 yıl 8 ay ile 9 yıl 11 ay arasında çeşitli hapis cezası bulunan 8 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN