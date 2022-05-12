Samsun'da 5 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Samsun'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Samsun'da polis uygulama noktasında bir araçta yapılan kontrolde yabancı uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da polis uygulama noktasında bir araçta yapılan kontrolde yabancı uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun-Ankara karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında durdurulan 34 plakalı bir araçta yapılan kimlik kontrolünde yabancı uyruklu düzensiz göçmenler Hıkmadullah H., Hocazullah A., Shıroz A., Kamuran H. ve Ezadullah H. araçtan indirilerek gözaltına alınırken, aracı park ettiği sırada araç yoğunluğundan istifade eden sürücü Mehmet K. ise kaçtı. Gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaçan Rize nüfusuna kayıtlı sürücünün ise yakalanmasına çalışılıyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Göçmen, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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