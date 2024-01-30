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Samsun'da 5 Bin 800 Dal Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri, bir işyerinde yapılan baskında 5 bin 800 dal makaron ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da jandarma ekipleri 5 bin 800 dal makaron ele geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, R.Ş.'ye ait işyerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 5 bin 800 dal makaron ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İlkadım Samsun Soruşturma Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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