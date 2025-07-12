Samsun'da 5 Bin 600 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da 5 Bin 600 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen operasyonda 5 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 5 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda S.S. (33) adlı şahsı takibe aldı. Şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan aramada 5 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gizlenseniz de saklansanız da uyuşturucuyu tek tek yok edeceğiz." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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