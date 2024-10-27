Samsun'da 5 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

5 ayrı suçtan aranan ve 12 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da 5 ayrı suçtan aranan ve 12 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da " Uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu kullanmak, ruhsatsız silah, mala zarar verme ve suç delillerini yok etmek gibi 5 ayrı suçtan aranan ve 12 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası ile 5 bin TL de adli para cezası bulunan F.G. yakalandı. Gözaltına alınan F.G., Samsun Adliyesine sevk edilip adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.