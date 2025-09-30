Haberler

Samsun'da 45 Bin Liralık Hırsızlık Olayı: Şüpheli Yakalandı

Samsun'da 45 Bin Liralık Hırsızlık Olayı: Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da market ve iş yerlerinden toplamda yaklaşık 45 bin lira değerinde ürün çalan T.Ö. isimli şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili çalışmalar sonucunda, şüphelinin ele geçirilen alkollü içeceklerle birlikte gözaltına alındığı belirtildi.

Samsun'da farklı tarihlerde market ve iş yerlerinden yaklaşık 45 bin lira değerinde ürün çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. 21 Eylül günü saat 08.30 sıralarında bir iş yerinden 650 lira nakit para, aynı cadde üzerindeki bir marketten ise 21, 25 ve 29 Eylül tarihlerinde yaklaşık 45 bin lira değerinde alkollü içecek çalındı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda T.Ö. (40) isimli şahsın "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" olaylarının faili olduğu tespit edildi. Şüpheli, hırsızlığa konu yaklaşık 700 lira değerindeki alkollü içeceklerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünler mağdurlara teslim edilirken, T.Ö. adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Trabzon'da 300 kg bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu

Şehir diken üstünde! Balıkçı ağına 300 kilo bomba yüklü araç takıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'da çocuklarının yanında babaya yumruk atan şahsın cezası belli oldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran yumruklu saldırıda karar çıktı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları yarından itibaren değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.