Samsun'da 435 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da bir otomobilde arama yapan polis 435 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar neticesinde, durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde arama yaptı. Yapılan amada, 435 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili A.B.(40) yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN