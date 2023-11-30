Samsun'da 43 Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun genelinde yapılan çalışmalarda farklı suçlardan aranan 43 kişi polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıslarda 3 tabanca, 2 av tüfeği ve 34 kesici/delici alet ele geçirildi.

Samsun'da farklı suçlardan aranan 43 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Samsun genelinde 29-30 Kasım tarihlerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; uyuşturucu kullanmak suçundan 6 yıl 11 ay hapis cezası buluna 1 kişi, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, 6136 SKM suçundan 4 yıl 2 ay suçu bulunan 1 kişi, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, hırsızlık suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte toplam 43 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslarda 3 tabanca, 2 av tüfeği ve 34 kesici/delici alet ele geçirildi. - SAMSUN