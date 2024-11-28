Samsun'da 400 Gram Metamfetaminle Bir Şahıs Gözaltına Alındı
Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda 41 yaşındaki A.C.'yi 400 gram metamfetamin ile yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Samsun'da 400 gram metamfetamin ile yakalanan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kavak ilçesinde A.C. (41) gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN