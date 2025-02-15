Samsun'da 400 Gram Kokain ve Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik polisi tarafından kargo poşetindeki 400 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda B.Y. (26) ve Y.E.B. (27) isimli şahıslara ait kargo gönderisinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda 400 gram kokain ve 42 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor. - SAMSUN