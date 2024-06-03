Samsun'da 40 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde 2 ayrı araç içinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 40 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili V.K (44), A.B(48) ve M.A (24) gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN