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Samsun'da 40 litre etil alkol ele geçirildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yapılan aramalarda 40 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde 2 ayrı araç içinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 40 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili V.K (44), A.B(48) ve M.A (24) gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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