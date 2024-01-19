Samsun'da 40 Bin Adet Boş ve Bin Adet Dolu Makaron, Boş Sigara Kutusu ve Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından 40 bin adet boş, bin adet dolu makaron, boş sigara kutusu ve tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe polisinin katılımıyla Çarşamba ve Yakakent ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 40 bin adet boş makaron, bin adet dolu makaron, 1 kilo 700 gram kıyılmış tütün ve 925 adet boş sigara kutusu ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN