Samsun'da 4 Yaşındaki Çocuk 3. Kattan Düştü

Samsun'da 4 Yaşındaki Çocuk 3. Kattan Düştü
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Samsun'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki Ertuğrul T., ağır yaralandı. Olay sonrası çevreden geçen bir kişi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da 3. katındaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi 10. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Ertuğrul T., henüz bilinmeyen bir nedenle 3. kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk, yerde hareketsiz halde yatarken çevreden geçen 80 yaşındaki Seyit Demirci tarafından fark edildi. Seyit Demirci, çocuğu kontrol ettiğinde kanlar içinde gördü. Çocuk, o sırada sokak üzerinden geçen bir otomobil ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu anlatan Demirci, "Evden çıkmıştım. Çocuk sanki sokakta uyuyormuş gibiydi. Yaklaşıp baktığımda ağız ve burnundan kan geldiğini gördüm. Hemen o sırada geçen araca koyarak hastaneye götürdük" dedi.

Olay anında evde bulunan Şükran Demirci ise, "Eşim çöpleri atmaya gidiyordu. 'Bu çocuk burada mı uyuyor?' demiş. Sonra çocuğun ağzından burnundan kan geldiğini görünce hemen kucağına almışlar. İlk geçen araca koyarak hastaneye götürdüler" diye konuştu.

Ağır yaralanan minik Ertuğrul'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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