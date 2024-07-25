Samsun'da 4 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayişe müessir olayların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi. 5 şahsa adli işlem başlatıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayişe müessir olayların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi. 5 şahsa adli işlem başlatıldı. - SAMSUN