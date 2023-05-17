Samsun'da 4 kişinin yaralandığı eğlence mekanındaki silahlı saldırıda 1 tutuklama daha

Samsun'da eğlence mekanında 2'si iş yeri çalışanı 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi daha tutuklandı.

Samsun'da eğlence mekanında 2'si iş yeri çalışanı 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi daha tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir eğlence mekanında 5 gün önce saat 23.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ile iş yerinin önüne gelen saldırgan, tabancayla ateş açarak kaçtı. Silahlı saldırıda E.S.K., M.Ö., B.D. ve V.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Kafasından vurulan E.S.K.'nin yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.Y.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.Y., pazar günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili KOM Şube Müdürlüğü ekipleri M.O.'yu da yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN