Samsun'da 4 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen S.S., O.Y., S.G. ve C.Ö.',yü yakalanarak gözaltına. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.