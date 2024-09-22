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Samsun'da 4 Kilo Metamfetaminle 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonla 4 kilo metamfetaminle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilenler arasında hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen nakit para da yer alıyor.

Samsun'da 4 kilo metamfetamin ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 4 kilo metamfetamin ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ve Atakum ilçelerinde operasyon düzenleyerek 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 4 kilo metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 81 bin 900 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da 4 Kilo Metamfetaminle 3 Kişi Gözaltına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

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