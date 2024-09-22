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Samsun'da 4 Kilo Metamfetaminle 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'da narkotik polisinin yaptığı operasyonla, uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanan 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 4 kilo metamfetamin ve 81 bin 900 TL nakit para ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 4 kilo metamfetamin ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ve Atakum ilçelerinde operasyon düzenleyerek 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 4 kilo metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 81 bin 900 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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