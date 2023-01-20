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Samsun'da 4 kilo bonzaiyle yakalanan 2 kişiye 12.5'ar yıl hapis

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da 4 kilo bonzaiyle yakalanan 2 kişiye 12.5'ar yıl hapis

Samsun'da polisin takibi sonucu bir araçta 4 kilo 90 gram bonzai yakalanan 2 kişi yargılandıkları mahkemece, 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da polisin takibi sonucu bir araçta 4 kilo 90 gram bonzai yakalanan 2 kişi yargılandıkları mahkemece, 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde durdurulan 1 araçta yapılan aramada 4 kilo 90 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi) ele geçirdi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan H.N. ve E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Her iki şahıs hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasında mahkeme H.H. ve E.Ş.'yi 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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