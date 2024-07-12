Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 4 Kilo Bonzai Ham Maddesi Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri, B.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 4 kilo bonzai yapımında kullanılan sentetik ham madde ele geçirildi ve B.K. gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri 4 kilo bonzai ham maddesi ele geçirdi, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri, B.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü Terme İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, bonzai yapımında kullanılan 4 kilo sentetik ham madde, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili B.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Samsun Terme 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title