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Samsun'da 4. kattan düşen mantolama işçisi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da 4. kattan düşen mantolama işçisi hayatını kaybetti Samsun'da inşaatın 4. katından düşen yabancı uyruklu mantolama işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da 4. kattan düşen mantolama işçisi hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da inşaatın 4. katından düşen yabancı uyruklu mantolama işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın dış cephesine yapılan mantolama işinde çalışan Irak uyruklu Waad Ghanım Merıe Merıe (33), üzerinde bulunduğu iskeleden aşağı düştü. Ağır yaralanan işçi ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Iraklı işçe yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Iraklı işçinin cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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