Samsun'da 4. kattan düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı
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Samsun'da evlerinin 4. katındaki balkondan düşen 16 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Samsun'da evlerinin 4. katındaki balkondan düşen 16 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki İ.N.Ö. adlı kız çocuğu evlerinin 4. katındaki balkondan düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kız çocuğu hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa