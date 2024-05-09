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Samsun'da 4 Bin 800 Adet Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, H.B. isimli şahsın işyerinde 4 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 4 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, H.B. isimli şahsın işyerinde bandrolsüz makaron bulundurduğu bilgisi alınan Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, şahsın işyerinde yaptıkları aramada 4 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Makaron Samsun Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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