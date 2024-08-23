Samsun'da 4 Bin 762 Adet Sentetik Ecza ve 2 Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'da polisin yaptığı çalışmalar sonucu 4 bin 762 adet sentetik ecza ve 2 adet tabanca ele geçilirken, gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi ile Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 2 şahsa ait araç ve ikametlerde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 4 bin 762 adet sentetik ecza ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi. - SAMSUN