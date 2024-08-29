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Samsun'da 4 Bin 555 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın evinde 4 bin 555 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 4 bin 555 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Canik ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak faaliyetleri neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.Z.Ç. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 4 bin 555 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 38 bin 400 TL ve 200 dolar para, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 6 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Jandarma 3-sayfa samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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