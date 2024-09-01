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Samsun'da 4 Bin 47 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde gece bekçileri tarafından boş arazide fark edilen koli içerisinde 4 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin soruşturması devam ediyor.

Samsun'da bekçilerin geceleyin boş arazide fark ettiği koliden 4 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli gece bekçileri devriye gezerken gece saat 03.30 sıralarında boş arazi içinde bir koliyi fark ettiler. İçinde uyuşturucu hap olan koli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Kolide yapılan aramada 4 bin 47 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili koliyi boş araziye bıraktığı tespit edilen A.K.Y. ve F.Ç. narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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