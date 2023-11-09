Haberler ›› 3. Sayfa ›› Samsun'da 4 ayrı suçtan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da 4 ayrı suçtan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 ayrı suçtan 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.