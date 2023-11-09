Samsun'da 4 ayrı suçtan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde 4 ayrı suçtan 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.
SAMSUN (İHA) – Samsun'un Bafra ilçesinde 4 ayrı suçtan 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
4 ayrı suçtan 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan O.H., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan takip sonucunda Otogar Kavşağında yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.H., işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa