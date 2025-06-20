Samsun'da 4 araçlı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Bektaş idaredindeki 61 AEC 535 plakalı cip, Murat Zan yönetimindeki 55 ARE 612 plakalı kamyonet, Ali Kuru'nun kullandığı 55 HE 057 plakalı hafif ticari araç ve Mithat Baba'nın idaresindeki 55 C 0094 plakalı minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Şehri Kuru yaralandı. Yaralı kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.