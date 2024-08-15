Samsun'da 4 adet ruhsatsız silahla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerinde operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet tabanca fişeği ve 20 tane kartuş ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN