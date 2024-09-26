Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 39 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı

Samsun'da 39 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 39 suç kaydı ve 19 yıl hapis cezası bulunan O.K., saklandığı evde bazanın altında yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da 39 suç kaydı ve 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde bazanın altında yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar çerçevesinde, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Bornova Caddesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 38 ayrı suç kaydı bulunan O.K. (24) yatak odasında saklandığı bazanın altında yakalandı. Gözaltına alınan O.K.'nin "yağma, uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, 6136 SKM, güveni kötüye kullanmak, tehdit ve hakaret" suçlarından arandığı ve "birden fazla kişi ile silahlı tehdit, 6136 SKM ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından da toplam 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet fişek, 8 adet kartuş ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.K. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa samsun Hukuk Suç

Bunlar bu cesareti nereden alıyor? Denetime gelen ekibe uzun namlulu silahla saldırdı

Milletin cebinden çaldığı yetmiyormuş gibi denetime gelen ekibe saldırdı

 CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı
Kocası uyuduğu sırada sevgilisini eve çağırdı, yatakta şarj kablosuyla boğdular

Kocası uyurken sevgilisini eve çağırdı, sonrası korkunç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir? Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle! Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir? Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe deprem haberleri... 2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? KYK burs/kredi başvurusu sonuçlarına nereden bakılır, ödemeler ne zaman başlıyor? Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });