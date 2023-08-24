Samsun'da 39 kişinin dolandırılmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

Samsun merkezli 7 ilde internet üzerinden 39 kişinin nitelikli dolandırılmasına karşın düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

SAMSUN merkezli 7 ilde internet üzerinden 39 kişinin nitelikli dolandırılmasına karşın düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden ürün satışı, kaparo, icra dosyası, araç, ev ve villa kiralama gibi yöntemlerle GSM hatlarını kullandırmak suretiyle 39 kişinin nitelikli dolandırılmasıyla ilgili bağlantılı olan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Samsun merkezli, Ankara, Tekirdağ, Muğla, Çorum, Yozgat ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.