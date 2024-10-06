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Samsun'da 371 Adet Sentetik Ecza ile İki Kişi Tutuklandı

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Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda, 371 adet sentetik ecza ile yakalanan F.B. ve C.S. mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 371 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından 371 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 371 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili F.B. ve C.S. gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da 371 Adet Sentetik Ecza ile İki Kişi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik 3-sayfa Sağlık Samsun Hukuk

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