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Samsun'da 350 Bin Gümrük Kaçağı Boş Makaron Ele Ge geçirildi

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Samsun'da polis, düzenlediği operasyonda 350 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da 350 bin adet makaron ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 350 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım İlçesinde bulunan nakliye aracı içerisinde gümrük kaçağı(sahte bandrollü) boş makaronlarin bulunduğunun tespit etti. Bahse konu araçta yapılan aramada 350 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili E.Ş.yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da 350 Bin Gümrük Kaçağı Boş Makaron Ele Ge geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

Kaçakçılık Güvenlik 3-sayfa Makaron Samsun Güncel Hukuk Polis

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