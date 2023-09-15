Samsun'da 34 Kişi Aranıyordu, Yakalandılar
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişinin yakalandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aranan kişilerin yakalanması için yapılan çalışmaların sonuç verdiği belirtildi.
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişinin yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 14-15 Eylül'de kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.
Uygulamada çeşitli suçlardan arananların yakalandığı aktarılan açıklamada, "Uyuşturucu madde ticareti suçundan biri 12 yıl 6 ay, diğeri 4 yıl 2 ay, uyuşturucu kullanma suçundan da biri 6 yıl 1 ay, diğeri 4 yıl 2 ay cezası bulunan ikişer şahıs ile farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların arasında yer aldığı 34 kişi yakalanmıştır." ifadesine yer verildi.