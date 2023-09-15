Samsun'da 34 Kişi Aranıyordu, Yakalandılar

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişinin yakalandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aranan kişilerin yakalanması için yapılan çalışmaların sonuç verdiği belirtildi.