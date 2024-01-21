Samsun'da 34 Bin 650 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da yolcu otobüsündeki valizler içerisindeki 34 bin 650 adet sentetik ecza ele geçmesiyle ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi çıkarırları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsüyle Samsun'a uyuşturucu hap getirmek isteyen N.K., D.K. ve B.Ç.'yi otogarda yakaladı. Gözaltına alınan şahısların yolcu otobüsündeki valizlerinde yapılan aramalarda, 34 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi. Otobüsle yolcu olarak gelen N.K. adlı kadın dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.K. ve B.Ç. adlı şahıslar ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.K. ve B.Ç. de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - SAMSUN