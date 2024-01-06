Samsun'da 34 Aranan Şahıs Yakalandı
Samsun'da yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalandı. Çalışmalar sonucunda çok sayıda silah ve kesici/delici alet ele geçirildi.
Samsun'da emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Samsun merkezinde ve ilçelerinde aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla 5-6 Ocak tarihleri arasında uygulamalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu ticaretinden 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, bilişim hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi, konut dokunulmazlığı ihlal etme ve basit yaralama suçlarından 4 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, basit yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, bilişim dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 kişiyle beraber aranan toplam 34 kişi yakalandı.
Çalışma sonucunda 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 19 adet kesici/delici alet ele geçirildi. - SAMSUN