Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
Nevzat Bahtiyar'ın tahliye olması işten bile değil
Nevzat Bahtiyar'ın tahliye olması işten bile değil
İşte ağırlaştırılmış müebbet alan Narin'in katillerinin son sözleri
İşte ömür boyu ceza alan Narin'in katillerinin son sözleri
Narin'in katili kim? İşte Türkiye'nin merak ettiği sorunun yanıtı
İşte Türkiye'nin merak ettiği sorunun yanıtı

Samsun'da 335 Gram Esrarla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da 335 Gram Esrarla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da yapılan operasyonda 335 gram esrar ele geçirildi. 40 yaşındaki S.A., evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da 335 gram esrar ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde S.A. (40) isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 335 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili S.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Zincir marketten mide bulandıran oyun
img

Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız
img

Düşürülen yolcu uçağı için Aliyev'i aradı: Özür diliyoruz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, prostat ameliyatı olacak
İsrail Başbakanı Netanyahu ameliyat olacak
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Birlikte başardık
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Birlikte başardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak
Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız
Vinicius Junior, Real Madrid'den ayrıldı: Futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir imza attı
Futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir imza attı
Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun
Zincir marketten mide bulandıran oyun
Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Reyting için bunu da yaptılar

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.