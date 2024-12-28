Samsun'da 335 Gram Esrarla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı
Samsun'da yapılan operasyonda 335 gram esrar ele geçirildi. 40 yaşındaki S.A., evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Samsun'da 335 gram esrar ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde S.A. (40) isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 335 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili S.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa