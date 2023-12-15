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Samsun'da 33 Kişi Yakalandı, 19 Silah ve 27 Kesici Alet Ele Geçirildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 33 kişi gözaltına alınırken, 19 silah ve 27 kesici/delici alet ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 33 kişi ile birlikte 19 silah ve 27 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, 8 ay 22 günden 6 yıl 3'aya kadar hapis cezası bulunan 4 kişi ile birlikte aranan 33 kişi yakalandı. Yakalanan aranan şahıslar ile birlikte, 14 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 27 adet kesici/delici alet elde edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Güvenlik Yakalama Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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