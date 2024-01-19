Samsun'da 33 Aranan Şahıs Yakalandı
Samsun'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda aranması bulunan 33 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Yakalanan şahısların yanı sıra ruhsatsız silahlar ve kesici-delici aletler de ele geçirildi.
Samsun'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda aranması bulunan 33 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ile genelinde aranan şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda polis ekipleri tarafından 18-19 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 55 yıl 2 ay, hırsızlık suçundan 14 yıl 8 ay 10 gün, kasten öldürme suçundan 8 yıl 7 ay 10 gün, uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıl, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma suçundan 4 yıl 8 ay 20 gün, kasten yaralama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün, dolandırıcılık suçundan 4 yıl, parada sahtecilik suçundan 3 yıl 4 ay ve uyuşturucu ticareti suçundan 2 yıl 7 ay 4 gün olmak üzere her bir suçtan aranması bulunan 1'er şahıs yakalandı. Yakalanan 9 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Yapılan çalışmalarda ayrıca, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yanı sıra 24 aranması bulunan şahıs da yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 24 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.
Aranması bulunan şahsılara yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi. - SAMSUN