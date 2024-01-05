Samsun'da 320 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından yapılan operasyonda 320 bin boş makaron ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde İlkadım ilçesinde bir depoya baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda 320 bin adet boş makaron elde edildi. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan gerekli adli işlem başlatıldı. - SAMSUN