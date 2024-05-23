Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 32 yıl 3 ay ile 10 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan 2 kişi polis tarafından yakalandı. Yakalanan kişiler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da haklarında 32 yıl 3 ay ile 10 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "kasten öldürme" suçundan 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.G. (46), Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı. Yine "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K. (44) da Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde saklandığı ikametin yakınlarında yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar

 Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den 'Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok' çıkışı

Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title