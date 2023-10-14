Samsun'da 32 Kişi Yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, il genelinde aranan 32 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan şahıslar gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 32 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde operasyon düzenledi. 13-14 Ekim tarihlerinde yapılan çalışmalarda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi, uyuşturucu madde ticaretinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi, silahlı tehdit ve mala zarar verme suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN