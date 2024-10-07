Samsun'da 304 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Samsun'da arazide ekili 304 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda M.C. ve A.C. isimli şahısların kenevir ekimi yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların kenevir ekimi yaptığı arazi tespit edilerek, operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda arazilerde ekili 304 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - SAMSUN