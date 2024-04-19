Samsun'da 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.B.'yi gözaltına aldı. İ.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da 30 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde "kasten öldürme, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit" suçlarından hakkında toplamda 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B.'yi (34) gözaltına aldı. Ayrıca, 10 farklı suçtan kaydı bulunan İ.B., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN