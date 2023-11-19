Samsun'da 30 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hırsız Yakalandı

Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında 30 yıl 11 ay 6 gün hapis cezası bulunan bir kişi, polis ve bekçilerin kovalamacası sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık suçundan 30 yıl 11 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 'tutuklu, hükümlünün kaçması' suçlarından aranması bulunan B.A. (19) isimli şahıs hakkında 25 Ağustos'ta yakalama müzekkeresi çıkartıldı. Samsun polisi bu tarihte şahsın yakalanması için özel ekip kurup, çalışma başlattı. Yaklaşık 2,5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu firari hükümlünün Atakum ilçesindeki sahilde alkollü mekanlara takıldığı bilgisine ulaşıldı. B.A.'nın gece saat 01.30'da Atakum sahilde alkollü bir mekanda olduğu tespit edildi. Bir anda polisleri karşısında gören B.A. kaçmaya başladı. Çarşı ve mahalle bekçilerinin de katıldığı uzun süren kovalamaca sonucunda şahıs, bir apartmanın merdiven boşluğunda yakalanarak gözaltına alındı. B.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN