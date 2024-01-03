Samsun'da 30 Bin Boş ve 4 Bin 120 Adet Makaron Sigara Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından 30 bin boş ve 4 bin 120 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar yapıldı. İlkadım ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 30 bin adet boş makaron ve 4 bin 120 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 2 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan gerekli adli işlem yapıldı. - SAMSUN