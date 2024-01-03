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Samsun'da 30 Bin Boş ve 4 Bin 120 Adet Makaron Sigara Ele Geçirildi

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Samsun'da polis tarafından yapılan operasyonda, 30 bin boş ve 4 bin 120 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. İki şahıs hakkında gerekli adli işlem yapıldı.

Samsun'da polis tarafından 30 bin boş ve 4 bin 120 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar yapıldı. İlkadım ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 30 bin adet boş makaron ve 4 bin 120 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 2 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan gerekli adli işlem yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Samsun Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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