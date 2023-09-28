Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Samsun'da 3 bina ve iş yerinden hırsızlık yapan şahıs polis tarafından yakalandı.

Samsun'da 3 bina ve iş yerinden hırsızlık yapan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi ve Karasamsun Mahallesi'nde 3 ayrı bina ve iş yerinden bisiklet, bilgisayar ve cep telefonu çaldığı iddia edilen E.K. (31), polis tarafından gözaltına alındı. İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından E.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN