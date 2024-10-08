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Samsun'da 3 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da 3 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
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Samsun'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak ve sahte içki yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 3 ton etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 3 ton kaçak etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ve sahte alkol üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde yürütülen başarılı bir operasyonda, izbe ve tenha yerlerde 2 tır dolusu etil alkolün yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, A.R.Ö.(46), E.E. (48) ve Ş.B. (50) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, 2 tırda yapılan aramalarda sahte içki yapımında kullanılan 3 ton etil alkol ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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