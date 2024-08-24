Samsun'da 3 tekerli bisikletiyle yaya yolundan geçmeye çalışan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun'da 3 tekerli bisikletiyle yaya yolundan yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Taflan Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 tekerli bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Sevgi Batman'a, Serkan E. idaresindeki 20 FP 820 plakalı Mercedes marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 tekerli motosikletiyle yola savrulan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kaza yerine gelen yaşlı kadının yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN